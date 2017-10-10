Судьбоносное выступление главы Каталонии в парламенте отложили

Выступление председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в региональном парламенте, в ходе которого он собирается объявить о независимости региона, отложили на час.
Пучдемон должен был выступить в 18:00 по местному времени (19:00 мск). Однако его выступление перенесли как минимум на час.
В настоящее время Пучдемон ведет консультации с лидерами фракций, а также с некими международными посредниками, сообщает корреспондент НТВ Роман Соболь.
Власти Испании ранее ясно дали понять, что Пучдемон будет арестован в случае провозглашения независимости Каталонии. Однако если такого объявления не последует, это будет означать конец его политической карьеры.
Подробности — в видеоматериале.
В настоящее время Пучдемон ведет консультации с лидерами фракций, а также с некими международными посредниками, сообщает корреспондент НТВ Роман Соболь.
Власти Испании ранее ясно дали понять, что Пучдемон будет арестован в случае провозглашения независимости Каталонии. Однако если такого объявления не последует, это будет означать конец его политической карьеры.
Подробности — в видеоматериале.
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