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    Судьбоносное выступление главы Каталонии в парламенте отложили. Испания, Каталония, референдумы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСудьбоносное выступление главы Каталонии в парламенте отложили

    Судьбоносное выступление главы Каталонии в парламенте отложили

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    Судьбоносное выступление главы Каталонии в парламенте отложили

    Судьбоносное выступление главы Каталонии в парламенте отложили

    Судьбоносное выступление главы Каталонии в парламенте отложили

      Выступление председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в региональном парламенте, в ходе которого он собирается объявить о независимости региона, отложили на час.

      Пучдемон должен был выступить в 18:00 по местному времени (19:00 мск). Однако его выступление перенесли как минимум на час.

      В настоящее время Пучдемон ведет консультации с лидерами фракций, а также с некими международными посредниками, сообщает корреспондент НТВ Роман Соболь.

      Власти Испании ранее ясно дали понять, что Пучдемон будет арестован в случае провозглашения независимости Каталонии. Однако если такого объявления не последует, это будет означать конец его политической карьеры.

      Подробности — в видеоматериале.

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