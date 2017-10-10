В Петербурге модернизировали станцию очистки сточных вод

Северная станция аэрации в сутки принимает до миллиона кубометров стоков. Пятилетний этап реконструкции завершен и соответствует самым высоким экологическим нормам.

Петербург как крупнейший мегаполис в акватории Балтики в течение нескольких лет полностью прекратит сбрасывать неочищенные стоки в окрестные водоемы. Сегодня в Ольгине подвели итоги первого пятилетнего этапа реконструкции одного из главных объектов аэрации Северной столицы.



Сейчас в городе на Неве очищают 98 с половиной процентов от объема всех сточных вод. Почти половина этого количества приходится на обновленную Северную станцию аэрации. Это около миллиона кубометров воды в сутки.



Масштабная модернизация затронула все этапы очистки. Оборудование заменили в соответствии с рекомендациями Хельсинской комиссии по защите Балтийского моря, не останавливая при этом работу самого объекта.



Проект стоимостью два миллиарда рублей спонсировали в том числе страны Евросоюза. В ближайшее время реновацию Северной станции продолжат. Вторую очередь завершат к 2019 году. Это позволит сохранить водный баланс не только в Петербурге, но и во всей Балтике.