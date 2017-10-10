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    Юбилей медали «За оборону Ленинграда» отмечают выставкой

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    Юбилей медали «За оборону Ленинграда» отмечают выставкой

    Юбилей медали «За оборону Ленинграда» отмечают выставкой

    Экспозиция организована общественной организацией «Бессмертный полк». Благодаря выставке и размещенных на ней фотографиях планируется найти родственников сотен тысяч пропавших без вести фронтовиков.

    Сегодня в Петербурге открыли выставку, посвященную 75-летию медали «За оборону Ленинграда». Стенды экспозиции «Жди меня и я вернусь» специально разместили в одном из людных мест города — перед станцией метро «Черная речка».

    К торжествам присоединился и губернатор Георгий Полтавченко, у которого, как он рассказал, таким знаком награждена мама. На выставке много фотографий, копий личных дел, а также историй простых солдат. По словам организаторов, здесь люди смогут еще и найти своих родных и близких, погибших в годы войны, либо пропавших без вести. Для этого нужно знать полное имя и награды бойца. На стендах есть необходимые ссылки на поисковые сайты.

    Сергей Бородулин, руководитель регионального отделения общественного движения «Бессмертный полк»: «Исходя из того, что в этом году исполняется 75 лет медали „За оборону Ленинграда“, мы решили, что медаль может помочь найти пропавшего без вести. Такие истории есть, потому что в 1941 году 70 процентов исчезнувших на фронте считались пропавшими без вести».

    Организаторы добавили, что выставка у Черной речки — своеобразная демо-версия большой экспозиции на Конногвардейском бульваре, которую предполагают открыть следующей весной. Кроме того, подобные акции к 9 мая обещают устраивать в разных районах Петербурга.

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