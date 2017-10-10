На фестивале «Балтийский дом» датчане покажут символичный спектакль о блокаде

В Петербурге проходит XXVII международный фестиваль «Балтийский дом». Под лозунгом «Имитация жизни» культурный смотр призван не только познакомить петербуржцев с современными сценическими хитами, но и ответить на вопрос, что же такое театр сегодня: точная летопись жизни или ее искаженное изображение.

Один из кукольных персонажей датского «Театра на корабле» — студент, истощенный ленинградской блокадой. Режиссер-постановщик Роль Хайм неслучайно сделал своего героя похожим на Дмитрия Шостаковича. Композитор до октября 1941-го находился в осажденном Ленинграде, где и начал работать над знаменитой Седьмой симфонией.



Как говорят сами создатели, получилась невербальная история на музыку Шостаковича. В основе сюжета спектакля «Железное кольцо» — история семьи, которая пытается выбраться из блокадного Ленинграда. На сцене создали образ карусели.



Рольф Хайм, режиссер-постановщик (Дания): «Мы увидим, как Гитлер атакует Ленинград и как страдают горожане. И всё это будет происходить на сцене. Люди, которые страдают, они всего лишь фигуры, находящиеся на этой карусели. Крутятся, крутятся и не могут спрыгнуть».



Седьмая симфония становится отправной точкой повествования и исполняется на протяжении всего спектакля. Датский режиссер говорит, что эта музыка и придает особый драматизм, и наполняет кукольную постановку трогательными и гротескными образами. Здесь и маска Сталина, и кукла Гитлера.



Есть место даже иронии. Актеры разыгрывают сценку, в которой вождь народов вылавливает на удочку фюрера. Как уверяет автор необычного проекта, всё, что происходит на сцене, актуально и сегодня. Жестокое лицо войны показало себя миру и в Сирии, где люди тоже испытали свою жизненную карусель.



Корреспондент НТВ Павел Рыжков ознакомился со спектаклями-участниками.