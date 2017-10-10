В Москве простились с легендарным менеджером «Зенита»

Сегодня состоялись похороны спортивного директора петербургской футбольной команды Константина Сарсании. Он скоропостижно скончался в столице 7 октября в возрасте 49 лет.
Спортивный мир России сегодня простился с одним из самых эффективных, талантливых и уважаемых футбольных менеджеров Константином Сарсанией. 49-летний спортивный директор футбольного клуба «Зенит» скончался в одной из клиник Москвы 7 октября. У Сарсании оторвался тромб.
На траурную церемонию пришли президент клуба Сергей Фурсенко, председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, главный тренер Роберто Манчини, а также игроки клуба, которые не задействованы в матчах национальных сборных.
Имя Сарсании стало широко известно 11 лет назад, когда он пригласил в клуб голландского тренера Дика Адвокаата, после чего «Зенит» сначала стал чемпионом России, затем выиграл Кубок УЕФА, а после — Суперкубок Европы.
В мае этого года Сарсания вновь занял пост спортивного директора «Зенита» и провел блестящую трансферную компанию, итоги которой позволили петербургскому клубу сегодня возглавлять турнирную таблицу национального первенства и успешно выступать в розыгрыше Лиги УЕФА. Специалисты говорят, что Константин Сарсания был блестящим дипломатом и переговорщиком и его слово ценилось не меньше контрактной подписи.
Отпевание Константина Сарсании прошло в одной из старейших церквей России — храме Ризоположения на Донской улице столицы. А похоронили его на одном из кладбищ Ленинского района Московской области.
На траурную церемонию пришли президент клуба Сергей Фурсенко, председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, главный тренер Роберто Манчини, а также игроки клуба, которые не задействованы в матчах национальных сборных.
Имя Сарсании стало широко известно 11 лет назад, когда он пригласил в клуб голландского тренера Дика Адвокаата, после чего «Зенит» сначала стал чемпионом России, затем выиграл Кубок УЕФА, а после — Суперкубок Европы.
В мае этого года Сарсания вновь занял пост спортивного директора «Зенита» и провел блестящую трансферную компанию, итоги которой позволили петербургскому клубу сегодня возглавлять турнирную таблицу национального первенства и успешно выступать в розыгрыше Лиги УЕФА. Специалисты говорят, что Константин Сарсания был блестящим дипломатом и переговорщиком и его слово ценилось не меньше контрактной подписи.
Отпевание Константина Сарсании прошло в одной из старейших церквей России — храме Ризоположения на Донской улице столицы. А похоронили его на одном из кладбищ Ленинского района Московской области.
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