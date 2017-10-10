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    Житель Татарстана «похоронил» обидчика жены в навозе

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    Житель Татарстана «похоронил» обидчика жены в навозе

    Житель Татарстана «похоронил» обидчика жены в навозе

    В Татарстане расследуют убийство 56-летнего жителя Бавлинского района, тело которого было обнаружено в навозе.

    Как сообщает сайт «Комсомольской правды», мужчина, работавший скотником одного из фермерских хозяйств, бесследно исчез еще в июне. На днях его разлагающееся тело нашли закопанным в навоз в километре от села Татарский Кандыз.

    По подозрению в совершении преступления задержан 43-летний местный житель. Как оказалось, он избил скотника за то, что тот оскорбил свою начальницу — она является гражданской женой подозреваемого. От полученных травм потерпевший скончался.

    Вместе с 22-летней падчерицей и ее 27-летним сожителем злоумышленник отнес тело за пределы деревни. Там его и закопали в навозе, на метровой глубине.

    На прошлой неделе сожитель падчерицы рассказал обо всем полиции. После этого предполагаемого убийцу задержали.

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