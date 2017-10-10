Губернатор Петербурга раскритиковал чиновников за неосвоенный бюджет

Процесс освоения бюджетных средств и утверждение бюджетного плана на 2018 год стали вопросами повестки заседания городского правительства.
Сегодня губернатор Петербурга подверг резкой критике руководителей комитетов, которые не исполняют бюджет в запланированном объеме. Практику расходовать большую часть средств в четвертом квартале Георгий Полтавченко назвал порочной.
Среди тех, кому досталось больше других, оказались комитет по промышленной политике и инновациям, комитет по экономической политике и уже по традиции комитет по строительству.
В общей сложности, на 1 октября потраченные финансы составляют всего две трети от запланированной в прошлом году суммы. Это приблизительно 350 миллиардов рублей.
Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Каждый год, когда мы верстаем бюджет, вы приходите с дополнительными заявками, происходят баталии между вами и комитетом финансов. Вы с пеной у рта доказываете, как вам необходимы деньги, а потом в течение года их не осваиваете».
В качестве стимула для эффективной работы губернатор заявил, что те ведомства, которые не израсходуют запланированные средства, в следующем году получат их в меньшем объеме. И вполне вероятно, что и в самих комитетах произойдут кадровые изменения.
Между тем правительство Петербурга одобрило проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. Дефицит в следующем году составит 48,9 млрд рублей, что на 20 миллиардов меньше показателя текущего года, отмечает «Фонтанка». При этом планируемые доходы составляют 538,6 млрд рублей, из которых 529,4 млрд город заработает самостоятельно, а еще 9,2 млрд рублей — субвенции из федеральной казны.
Главные источники доходов казны — это налог на доходы физических лиц (248 млрд рублей) и налог на прибыль организаций (153 млрд). Поступления от них должны вырасти по сравнению с 2017 годом на 10% и 8% соответственно. Всего на них приходится три четверти бюджетных доходов. Расходы составят 587,5 млрд рублей.
Среди тех, кому досталось больше других, оказались комитет по промышленной политике и инновациям, комитет по экономической политике и уже по традиции комитет по строительству.
В общей сложности, на 1 октября потраченные финансы составляют всего две трети от запланированной в прошлом году суммы. Это приблизительно 350 миллиардов рублей.
Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Каждый год, когда мы верстаем бюджет, вы приходите с дополнительными заявками, происходят баталии между вами и комитетом финансов. Вы с пеной у рта доказываете, как вам необходимы деньги, а потом в течение года их не осваиваете».
В качестве стимула для эффективной работы губернатор заявил, что те ведомства, которые не израсходуют запланированные средства, в следующем году получат их в меньшем объеме. И вполне вероятно, что и в самих комитетах произойдут кадровые изменения.
Между тем правительство Петербурга одобрило проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. Дефицит в следующем году составит 48,9 млрд рублей, что на 20 миллиардов меньше показателя текущего года, отмечает «Фонтанка». При этом планируемые доходы составляют 538,6 млрд рублей, из которых 529,4 млрд город заработает самостоятельно, а еще 9,2 млрд рублей — субвенции из федеральной казны.
Главные источники доходов казны — это налог на доходы физических лиц (248 млрд рублей) и налог на прибыль организаций (153 млрд). Поступления от них должны вырасти по сравнению с 2017 годом на 10% и 8% соответственно. Всего на них приходится три четверти бюджетных доходов. Расходы составят 587,5 млрд рублей.
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