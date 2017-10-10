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    МИД Украины призвал к борьбе с «режиссерами» после слов президента Чехии о Крыме

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    • Фото: РИА Новости, Виктор Толочко
    МИД Украины призвал к борьбе с «режиссерами» после слов президента Чехии о Крыме

    МИД Украины призвал к борьбе с «режиссерами» после слов президента Чехии о Крыме

    МИД Украины призвал к борьбе с «режиссерами» после слов президента Чехии о Крыме
  • Фото: РИА Новости, Виктор Толочко

    • Глава МИД Украины Павел Климкин после слов Милоша Земана о возможной компенсации за Крым призвал к борьбе с теми людьми, которые позволили чешскому президенту выступить на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

    Ранее Земан в ходе выступления в ПАСЕ заявил, что Земан считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом». Однако Киев, по его мнению, может попытаться получить какую-либо компенсацию за полуостров, например, деньги, газ или нефть. Это вызвало возмущение у главы МИД Павла Климкина.

    Павел Климкин: «Оставьте Земана, его не исправить. В театре есть режиссеры, и есть актеры. Те, кто пригласили его выступать, знали, что он скажет. С ними и надо бороться».




    Ранее слова Земана прокомментировали в Госдуме. Зампредседателя комитета нижней палаты по международным делам Дмитрий Новиков счел предложение чешского президента странным, поскольку вопрос с Крымом закрыт. По его мнению, подобные заявления являются следствием либо недостатка информации, либо определенной конъюнктуры.

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