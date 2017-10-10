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    В Москве появятся «умные» урны

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    В Москве появятся «умные» урны

    В Москве появятся «умные» урны

    В Москве приступят к реализации пилотной программы по установке «умных» урн.

    Высокотехнологичный контейнер самостоятельно прессует мусор и связывается со службами вывоза при максимальном наполнении. «Умная» урна — это отечественная разработка, сообщает «Интерфакс».

    Оксана Демченко, директор департамента городской среды Минстроя РФ: «Будет пилотный проект в Москве. Это отечественная технология».

    Ранее сообщалось, что в столице внедряют электронный сервис, который облегчит москвичам оплату коммунальных услуг через Интернет.

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