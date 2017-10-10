Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Поступок оскорбившей школьника учительницы из Петербурга оценит мировой суд

    комментировать

    Поступок оскорбившей школьника учительницы из Петербурга оценит мировой суд

    Поступок оскорбившей школьника учительницы из Петербурга оценит мировой суд

    Дело Ольги Алфёровой, написавшей на лбу ученика слово «дурак», дошло до суда.

    Как передает «Интерфакс», учительницу начальных классов будут судить за оскорбление. В отношении Ольги Алфёровой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 Кодекса об административном правонарушении.

    Громкий скандал разразился 21 сентября на одном из уроков в школе №684. Учитель, рассерженный поведением второклассника Лёши, в качестве профилактической меры написала на лбу мальчика слово «дурак».

    смотретьУволенная учительница из Петербурга извинилась за «дурака» на лбу второклассника
    Уволенная учительница из Петербурга извинилась за «дурака» на лбу второклассника
    Женщину уволили после служебной проверки. Мама ученика написала жалобы в Минобрнауки и прокуратуру. При этом Ольга Алфёрова принесла извинения за содеянное, а дети и остальные родители просили директора восстановить их учительницу на работе.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru