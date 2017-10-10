Шакро Молодой отказался признать вину в суде

Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) не признает в вину вымогательстве, спровоцировавшем стрельбу на Рочдельской улице в Москве.
В ходе заседания в Никулинском суде Москвы Калашов заявил, что ему понятно обвинение, однако вины он не признает, передает «Интерфакс».
Другие фигуранты также заявили, что не согласны с предъявленным им обвинением, отмечает агентство.
Захария Калашова обвиняют в вымогательстве крупной суммы у владелицы ресторана Elements, располагавшегося на Рочдельской улице в центре Москвы. Именно здесь в декабре 2015 года завязалась перестрелка, после которой с ранениями в больницы были доставлены пятеро мужчин. Двое из них позднее скончались.
Дело так называемого вора в законе стало одним из самых громких за последние годы. Всего по нему проходят 14 человек, в том числе Андрей Кочуйков (Итальянец), который, по данным СМИ, является приближенным Калашова.
Подробности дела — в сюжете программы «ЧП».
Другие фигуранты также заявили, что не согласны с предъявленным им обвинением, отмечает агентство.
Захария Калашова обвиняют в вымогательстве крупной суммы у владелицы ресторана Elements, располагавшегося на Рочдельской улице в центре Москвы. Именно здесь в декабре 2015 года завязалась перестрелка, после которой с ранениями в больницы были доставлены пятеро мужчин. Двое из них позднее скончались.
Дело так называемого вора в законе стало одним из самых громких за последние годы. Всего по нему проходят 14 человек, в том числе Андрей Кочуйков (Итальянец), который, по данным СМИ, является приближенным Калашова.
Подробности дела — в сюжете программы «ЧП».
Комментарии