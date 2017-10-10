Автомобиль с российскими туристами перевернулся в Тунисе: пятеро пострадали

Сегодня утром в Тунисе произошло ДТП с российскими туристами. Автомобиль перевернулся на дороге — пятеро россиян пострадали.
Авария случилось утром на трассе, ведущий в Онг Джемаль — популярное у туристов место, которое располагается неподалеку от города Тозера. Автомобиль, в котором ехали отдыхающие из России, перевернулся. Пострадали пять человек. По данным «Интерфакса», который ссылается на местные СМИ, их доставили в ближайшую больницу — Hedi Haballah.
Онг Джемаль находится на юге Туниса. Туристы отправляются туда, чтобы увидеть посреди пустыни необычные песчаные образования, напоминающие горбы верблюда. Это место также известно тем, что там проводились съемки первой части всемирно известной саги «Звездные войны».
Онг Джемаль находится на юге Туниса. Туристы отправляются туда, чтобы увидеть посреди пустыни необычные песчаные образования, напоминающие горбы верблюда. Это место также известно тем, что там проводились съемки первой части всемирно известной саги «Звездные войны».
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