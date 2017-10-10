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    Участницы шоу «Ты супер! Танцы» впервые побывали в Кремле и увидели конный караул. дети и подростки, кони и конный спорт, НТВ, Москва, фестивали и конкурсы, эксклюзив, Ты супер Танцы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастницы шоу «Ты супер! Танцы» впервые побывали в Кремле и увидели конный караул

    Участницы шоу «Ты супер! Танцы» впервые побывали в Кремле и увидели конный караул

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    Участницы шоу «Ты супер! Танцы» впервые побывали в Кремле и увидели конный караул

    Участницы шоу «Ты супер! Танцы» впервые побывали в Кремле и увидели конный караул

    Участницы шоу «Ты супер! Танцы» впервые побывали в Кремле и увидели конный караул

      В ближайшую субботу на Соборной площади Кремля пройдет последняя в этом году церемония развода пеших и конных караулов. Увидеть статных кавалеристов, исполняющих самые зрелищные элементы воинских строевых приемов, приезжают туристы со всего мира. Неизгладимое впечатление это действо произвело и на участников проекта НТВ «Ты супер! Танцы», которые впервые побывали в Кремле и увидели Почетный кавалерийский эскорт.

      Такого зрелища участники проекта «Ты супер! Танцы» не видели никогда. Бравые кавалеристы, холеные кони, яркие мундиры и блестящие на солнце шашки — все это церемония развода пеших и конных караулов в Кремле. Участницы проекта «Ты супер! Танцы» смотрели это шоу, как завороженные. Четкости и слаженности движений военных и их лошадей может позавидовать любой танцор.

      Милена Тачулия, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Я, конечно, удивлена, что лошадь надо тренировать четыре года для того, чтобы выступить вот так синхронно, так красиво и так круто».

      Рядом с Миленой стояла 15-летняя Динара Аглиуллина. Она приехала на проект из Ижевска. Улыбчивая девочка Динара в свои годы пережила слишком много горя. Буквально у нее на руках умерла мама.

      Динара Аглиуллина: «Я помню только день ее смерти. Она была астматиком, она не успела дойти до лекарства. Скорая ехала очень долго и, к сожалению, мама умерла. И это все было на моих глазах».

      Динара мечтает, что однажды не вспомнит ничего из того самого страшного дня в своей жизни и научится жить новыми светлыми воспоминаниями.

      В разводе караула участвует военная элита — служащие Кремлевского полка. Мундиры сшиты по образцам парадной формы гвардейцев начала XX века. На вооружении — кавалерийские шашки образца 1881 года.

      Александр Талько, начальник группы кавалерийского почетного эскорта: «Эта форма одна из самых красивых в русской армии, головной убор носит название кивер. Отличительной чертой почетного караула является наличие султана».

      Экскурсия по Кремлю, лекция о почетных караулах разных стран, да еще и настоящее конное шоу. Девочки, кажется, на один день попали в сказку, где они — прекрасные принцессы, а отважные рыцари гарцуют перед ними на лошадях.

      Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы», который дает шанс заявить о себе талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, выйдет в субботу, 14 октября. Смотрите новый конкурсный день на НТВ и НТВ.Ru в 20:00.

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