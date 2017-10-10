«Телевизионный целитель»: чем запомнился Аллан Чумак

В Москве умер Аллан Чумак — человек, которого многие считали целителем и экстрасенсом.
Тренер и журналист по образованию, всесоюзную известность он получил в конце 80-х, когда телевидение начало транслировать сеансы гипноза.
Программы с участием Чумака, где он «заряжал» положительной энергией все, что находится у экранов, стали одними из самых популярных. Он собирал многомиллионную аудиторию.
Позже его деятельность попала под запрет Минздрава, ее назвали лженаучной. Чумак — автор нескольких книг, был президентом регионального общественного Фонда содействия исследований социальных и аномальных явлений.
В последние годы своей жизни Чумак использовал современные средства связи с клиентами. Он консультировал людей с проблемами по телефону и даже через Интернет. Чумак рекламировал, что его «оздоровительные видеосеансы» можно слушать онлайн, можно купить «заряженное» фото или диск с программой «исцеления», сообщает сайт «Комсомольской правды».
В соцсетях моментально откликнулись на смерть экстрасенса. Люди вспоминают сеансы Чумака, посвящают ему стихи, кое-кто даже предложил купить «заряженную» воду, судя по всему, в шутку.
sparrow1317: «Помню, когда мелкий был, по телику какую-то энергию передавали. Надо было ложку положить на телик, не знаю, как у вас, но у меня она согнулась и была такой тепленькой».
Программы с участием Чумака, где он «заряжал» положительной энергией все, что находится у экранов, стали одними из самых популярных. Он собирал многомиллионную аудиторию.
Позже его деятельность попала под запрет Минздрава, ее назвали лженаучной. Чумак — автор нескольких книг, был президентом регионального общественного Фонда содействия исследований социальных и аномальных явлений.
В последние годы своей жизни Чумак использовал современные средства связи с клиентами. Он консультировал людей с проблемами по телефону и даже через Интернет. Чумак рекламировал, что его «оздоровительные видеосеансы» можно слушать онлайн, можно купить «заряженное» фото или диск с программой «исцеления», сообщает сайт «Комсомольской правды».
В соцсетях моментально откликнулись на смерть экстрасенса. Люди вспоминают сеансы Чумака, посвящают ему стихи, кое-кто даже предложил купить «заряженную» воду, судя по всему, в шутку.
В Москве умер Алан Чумак. Тот самый, да, который заряжал воду по телевизору. Эх… ушла эпоха…Опубликовано Артемом Клюшиным 10 октября 2017 г.
sparrow1317: «Помню, когда мелкий был, по телику какую-то энергию передавали. Надо было ложку положить на телик, не знаю, как у вас, но у меня она согнулась и была такой тепленькой».
Аллан Чумак— Stas Kireev (@Stas_Kireev) 10 октября 2017 г.
Вернись, чувак!
Всё без тебя
Пошло не так
Чумак прикольный был чувак— Смольный_ППЦ (@Smolny_) 10 октября 2017 г.
устроил массовый движняк
гнал в телевизор порожняк
смог одурачить молодняк,
разъелся хряк — ну как хомяк,
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