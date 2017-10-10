Папуасы с почестями встретили потомка Миклухо-Маклая в Новой Гвинее

Потомок знаменитого путешественника Миклухо-Маклая Николай повторил маршрут своего предка. Правда, не на паруснике, а на самолете. Но папуасы все равно встретили его как родного, ведь первым белым человеком, которого увидели на этом острове, был его двоюродный прапрапрадед.

Один из самых труднодоступных берегов Новой Гвинеи — берег Маклая — празднует. Надев все лучшее сразу, жители деревеньки Горенду пляшут и поют, приветствуя гостя с далекой земли. Встречают его с государственными почестями — под гимн страны.



В Горенду приветствуют обладателя фамилии, что носят и здешние земли — Маклай. Миклухо-Маклай. Легендарный русский путешественник высадился в этих местах 146 лет назад. Теперь его прапраправнук, тоже Николай, принимает дары. В частности, ему подарили лук и стрелы в память об аборигене по имени Туй. Именно он полтора века назад и помог наладить диалог русского путешественника и дикого племени, которое впервые видело белого человека.



Николай Миклухо-Маклай, директор Фонда им. Миклухо-Маклая: «Жил в тех же самых деревнях. Мало того, встречался с потомками тех, кто знал Маклая. То есть общались с людьми, которые из поколения в поколение передают легенды».



Николай накануне вернулся из экспедиции, за месяц почти полностью повторив маршрут легендарного предка, правда, преодолев его другими средствами.



Николай Николаевич добирался до берегов Новой Гвинеи на корвете «Витязь» через Тихий океан. Путь занял десять месяцев. Это была первая из его трех экспедиций в земли Океании. Спустя полтора века путь к неведомым когда-то берегам занимает пару суток. К папуасам — на рейсовом самолете с пересадками в Абу-Даби и Сиднее. По нынешним меркам, это тоже целое приключение. Но жизнь там, конечно, не та, что полтора века назад. В джинсы облачились даже самые отдаленные племена.



Николай Миклухо-Маклай, директор Фонда им. Миклухо-Маклая: «У них есть мобильные телефоны, они даже смогут отправить СМС или позвонить, когда бывает связь. Но практически на 70–80% уклад жизни тот же. Нет электричества, других благ. Есть солнечные батареи, чтобы зарядить».



Проторив дорожку, Николай Миклухо-Маклай — младший собирается возить к папуасам русских туристов. Экзотическое путешествие с научными целями. Встречать обещают с помпой.