Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Канал CNN устранил выявленные Роскомнадзором нарушения

    комментировать

    Канал CNN устранил выявленные Роскомнадзором нарушения

    Канал CNN устранил выявленные Роскомнадзором нарушения

    Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил об отсутствии претензий к телеканалу CNN.

    Вещатель устранил ранее выявленные нарушения и поэтому сможет продолжить работу в России, сообщает «Интерфакс».

    Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «Претензии к CNN сняты, канал будет работать в РФ и дальше, но Роскомнадзор продолжит мониторинг соответствия деятельности американской компании российскому законодательству».

    Ранее сообщалось, что лицензию CNN на вещание в России могут приостановить, если телеканал не устранит нарушения до 11 октября.

    смотретьРоскомнадзор выявил нарушения в работе CNN
    Роскомнадзор выявил нарушения в работе CNN
    Телекомпания получила административное предупреждение из-за неправильного указания в эфире выходных данных. При этом Жаров подчеркивал, что такое нарушение достаточно банально и встречается часто.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru