Канал CNN устранил выявленные Роскомнадзором нарушения

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил об отсутствии претензий к телеканалу CNN.
Вещатель устранил ранее выявленные нарушения и поэтому сможет продолжить работу в России, сообщает «Интерфакс».
Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «Претензии к CNN сняты, канал будет работать в РФ и дальше, но Роскомнадзор продолжит мониторинг соответствия деятельности американской компании российскому законодательству».
Ранее сообщалось, что лицензию CNN на вещание в России могут приостановить, если телеканал не устранит нарушения до 11 октября.
Телекомпания получила административное предупреждение из-за неправильного указания в эфире выходных данных. При этом Жаров подчеркивал, что такое нарушение достаточно банально и встречается часто.
Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «Претензии к CNN сняты, канал будет работать в РФ и дальше, но Роскомнадзор продолжит мониторинг соответствия деятельности американской компании российскому законодательству».
Ранее сообщалось, что лицензию CNN на вещание в России могут приостановить, если телеканал не устранит нарушения до 11 октября.
Телекомпания получила административное предупреждение из-за неправильного указания в эфире выходных данных. При этом Жаров подчеркивал, что такое нарушение достаточно банально и встречается часто.
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