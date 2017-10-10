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    Президент Чехии посоветовал Украине попросить компенсацию за Крым

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский
    Президент Чехии посоветовал Украине попросить компенсацию за Крым

    Президент Чехии посоветовал Украине попросить компенсацию за Крым

    Президент Чехии посоветовал Украине попросить компенсацию за Крым
  • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский

    • Президент Чехии Милош Земан считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом». Однако Киев, по его словам, может попытаться получить какую-либо компенсацию за полуостров.

    Милош Земан: «По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины — или в финансовой форме, или нефтью и газом».

    По мнению политика, если украинская сторона не согласится на компенсацию, то начнется «европейская война».

    Слова Земана прокомментировали в Госдуме. По мнению первого зампредседателя комитета нижней палаты по международным делам Дмитрия Новикова, постановка вопроса о каких-либо компенсациях является весьма странной, а тема с принадлежностью полуострова закрыта, передает РИА Новости.

    Дмитрий Новиков: «Крым является частью России. Это результат не какой-то там оккупации, не результат какой-то аннексии, это результат волеизъявления крымских граждан, где проживает преимущественно русское население, поэтому говорить что-то о долгах России… С кого брать эти деньги? С жителей Крыма за то, что они так проголосовали?».

    По мнению депутата, Земан придерживается довольно взвешенной политики, а подобные заявления являются следствием либо недостатка информации, либо определенной конъюнктуры.

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