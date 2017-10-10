МЧС: пожар в ТЦ «Синдика» полностью ликвидирован

МЧС Подмосковья объявило о полной ликвидации пожара в здании торгового комплекса «Синдика», который загорелся еще днем 8 октября.
Пожарно-спасательные подразделения завершили борьбу с огнем и тлением в ТЦ «Синдика» в 15:01 10 октября. Об этом заявили в ГУ МЧС по Московской области, сообщение которого передает ТАСС.
ГУ МЧС по Московской области: «В 15:01 вторника объявлена полная ликвидация пожара».
Отметим, что ликвидировать открытое горение пожарным удалось только накануне утром. После этого они приступили к проливке здания. Теперь спасатели занимаются ликвидацией последствий возгорания.
Напомним, возгорание в «Синдике» началось днем 8 октября. Из здания были эвакуированы тысячи посетителей и сотрудников. Пожар начался в складском помещении на цокольном этаже, откуда перекинулся на парковку, а затем охватил практически все здание. Черный дым был виден на расстоянии нескольких километров. Приблизительный ущерб — более четырех миллиардов рублей. Уже озвучены первые версии случившегося, среди них поджог и нарушении техники безопасности.
ГУ МЧС по Московской области: «В 15:01 вторника объявлена полная ликвидация пожара».
Отметим, что ликвидировать открытое горение пожарным удалось только накануне утром. После этого они приступили к проливке здания. Теперь спасатели занимаются ликвидацией последствий возгорания.
Напомним, возгорание в «Синдике» началось днем 8 октября. Из здания были эвакуированы тысячи посетителей и сотрудников. Пожар начался в складском помещении на цокольном этаже, откуда перекинулся на парковку, а затем охватил практически все здание. Черный дым был виден на расстоянии нескольких километров. Приблизительный ущерб — более четырех миллиардов рублей. Уже озвучены первые версии случившегося, среди них поджог и нарушении техники безопасности.
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