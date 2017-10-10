Захарова шуткой отреагировала на демарш Киева на саммите СНГ

Украинские власти проигнорировали заседание совета глав МИД
стран-членов СНГ в Сочи.
Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Facebook опубликовала коллективную фотографию участников заседания. Все руководители министерств иностранных дел встали на фоне флагов своих государств. Напротив украинского флага никого не было.
Мария Захарова, представитель МИД РФ: «В Сочи началось заседание совета министров иностранных дел СНГ. Украина направила самого конструктивного представителя — знамя».
Председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев выразил сожаление, что Украина не приняла участия в заседании.
Сергей Лебедев, председатель исполкома СНГ: «Мы с сожалением сегодня в ходе достаточно доверительного, откровенного обмена мнениями на уровне министров иностранных дел констатировали отсутствие делегации Украины. Украинские представители сегодня не были на заседании».
Украина 26 мая 2014 года объявила о том, что начинает процедуру выхода из СНГ. До этого момента страна не ратифицировала устав СНГ, но де-факто относилась к государствам-участникам Содружества.
Мария Захарова, представитель МИД РФ: «В Сочи началось заседание совета министров иностранных дел СНГ. Украина направила самого конструктивного представителя — знамя».
В Сочи началось заседание совета министров иностранных дел СНГ. Украина направила самого конструктивного представителя — знамя.Опубликовано Марией Захаровой 10 октября 2017 г.
Председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев выразил сожаление, что Украина не приняла участия в заседании.
Сергей Лебедев, председатель исполкома СНГ: «Мы с сожалением сегодня в ходе достаточно доверительного, откровенного обмена мнениями на уровне министров иностранных дел констатировали отсутствие делегации Украины. Украинские представители сегодня не были на заседании».
Украина 26 мая 2014 года объявила о том, что начинает процедуру выхода из СНГ. До этого момента страна не ратифицировала устав СНГ, но де-факто относилась к государствам-участникам Содружества.
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