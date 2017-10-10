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    Захарова шуткой отреагировала на демарш Киева на саммите СНГ

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    • Фото: Мария Захарова / facebook.com
    Захарова шуткой отреагировала на демарш Киева на саммите СНГ

    Захарова шуткой отреагировала на демарш Киева на саммите СНГ

    Захарова шуткой отреагировала на демарш Киева на саммите СНГ
  • Фото: Мария Захарова / facebook.com

    • Украинские власти проигнорировали заседание совета глав МИД стран-членов СНГ в Сочи.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Facebook опубликовала коллективную фотографию участников заседания. Все руководители министерств иностранных дел встали на фоне флагов своих государств. Напротив украинского флага никого не было.

    Мария Захарова, представитель МИД РФ: «В Сочи началось заседание совета министров иностранных дел СНГ. Украина направила самого конструктивного представителя — знамя».

    В Сочи началось заседание совета министров иностранных дел СНГ. Украина направила самого конструктивного представителя — знамя.

    Опубликовано Марией Захаровой 10 октября 2017 г.


    Председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев выразил сожаление, что Украина не приняла участия в заседании.

    Сергей Лебедев, председатель исполкома СНГ: «Мы с сожалением сегодня в ходе достаточно доверительного, откровенного обмена мнениями на уровне министров иностранных дел констатировали отсутствие делегации Украины. Украинские представители сегодня не были на заседании».

    Украина 26 мая 2014 года объявила о том, что начинает процедуру выхода из СНГ. До этого момента страна не ратифицировала устав СНГ, но де-факто относилась к государствам-участникам Содружества.

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