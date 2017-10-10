В Екатеринбурге начался суд над бизнесменом, убившим пристава бутылкой

Дело бизнесмена, который, как считают следователи, убил судебного пристава, начали рассматривать в суде Екатеринбурга.
Как доказали сыщики, Виталий Сиволап задолжал 80 миллионов рублей по различным платежам и как мог пытался избежать встречи с исполнителями. Сегодня вдова, сделав над собой неимоверное усилие, пришла на заседание. Но у обвиняемого так и не нашлось для нее слов.
Известный в регионе бизнесмен Виталий Сиволап, по версии следователей, бросил из окна своей квартиры бутылку из-под виски, целясь в судебного исполнителя. Предприниматель злостно уклонялся от погашения крупной кредиторской задолженности, а приставы намеревались наложить арест на его дорогой внедорожник.
Сиволап упорно продолжает отрицать свою вину. Ему грозит колония строгого режима на срок вплоть до пожизненного. У сыщиков между тем достаточно доказательств, среди которых — запись камеры наблюдения.
Подробности — в видеоматериале.
Известный в регионе бизнесмен Виталий Сиволап, по версии следователей, бросил из окна своей квартиры бутылку из-под виски, целясь в судебного исполнителя. Предприниматель злостно уклонялся от погашения крупной кредиторской задолженности, а приставы намеревались наложить арест на его дорогой внедорожник.
Сиволап упорно продолжает отрицать свою вину. Ему грозит колония строгого режима на срок вплоть до пожизненного. У сыщиков между тем достаточно доказательств, среди которых — запись камеры наблюдения.
Подробности — в видеоматериале.
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