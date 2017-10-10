Напавшего на иркутского студента медведя сняли камеры

Иркутским полицейским пришлось обезвредить особо опасного нарушителя общественного порядка. Стражи порядка поймали медведя. Он вечером разгуливал по центру города и напал на студента. Молодой человек чудом выжил в неравной схватке.

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Иркутск

медведи

Студент возвращался домой с прогулки, когда хищник набросился на него и повалил на землю.



Сергей Михайлов, студент: «В наушниках шел. Ничего не слышал. Оборачиваюсь, а тут сзади уже медведь. Меня завалил. Укусил. Я заорал».



Судя по кадрам видеорегистратора, хозяин тайги бродил по улицам несколько часов. Но было темно и бурого хищника попросту не замечали. На крики молодого человека выбежали соседи. Они тут же позвонили в экстренные службы. К счастью, поблизости оказался наряд полиции. Стражи порядка буквально вырвали студента из лап зверя.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.