Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Напавшего на иркутского студента медведя сняли камеры. Иркутск, животные, медведи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНапавшего на иркутского студента медведя сняли камеры

    Напавшего на иркутского студента медведя сняли камеры

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    Напавшего на иркутского студента медведя сняли камеры

    Напавшего на иркутского студента медведя сняли камеры

    Напавшего на иркутского студента медведя сняли камеры

      Иркутским полицейским пришлось обезвредить особо опасного нарушителя общественного порядка. Стражи порядка поймали медведя. Он вечером разгуливал по центру города и напал на студента. Молодой человек чудом выжил в неравной схватке.

      Студент возвращался домой с прогулки, когда хищник набросился на него и повалил на землю.

      Сергей Михайлов, студент: «В наушниках шел. Ничего не слышал. Оборачиваюсь, а тут сзади уже медведь. Меня завалил. Укусил. Я заорал».

      Судя по кадрам видеорегистратора, хозяин тайги бродил по улицам несколько часов. Но было темно и бурого хищника попросту не замечали. На крики молодого человека выбежали соседи. Они тут же позвонили в экстренные службы. К счастью, поблизости оказался наряд полиции. Стражи порядка буквально вырвали студента из лап зверя.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.

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