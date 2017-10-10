Мужчина устроил дебош на борту самолета, но его быстро успокоили. Теперь пассажир рейса Анталья — Уфа рискует попасть в черный список.

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Хулигану связали руки и уложили в проходе, а сразу по прилете передали стражам порядка. В отношении нарушителя был составлен административный протокол. Как выяснилось, перед тем как устроить скандал, мужчина избил свою спутницу.



Рустам Шамсутдинов, заместитель командира отдельной роты ППС уфимского линейного управления МВД РФ на транспорте: «Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, проявлял неуважение к окружающим его гражданам, а также ударил свою 26-летнюю попутчицу».



В результате дебоширу выписали в штраф в размере одной тысячи рублей. Кроме того, пообещали, что отныне ко всем его полетам будет проявлено особое внимание со стороны сразу нескольких служб.

