Медиков из Архангельска заподозрили в избиении ветерана войны

Медицинскую тайну предстоит разгадать полицейским из Архангельска. Стражи порядка пытаются выяснить, что на самом деле произошло с пожилой пациенткой, которой за два дня пребывания в больнице стало только хуже. По словам дочери, она отправила вполне здоровую мать на плановое обследование, а когда пришла навестить, была, мягко говоря, шокирована.

На лице 91-летней пенсионерки — синяки, все тело в кровоподтеках, а речь с трудом можно разобрать. А всего несколько дней назад она была улыбающейся и энергичной старушкой. Несмотря на возраст, она ходила, живо общалась.



Но дочери понадобилось отлучиться, она оставила маму под присмотром врачей местного паллиативного отделения, а когда вернулась, пришла в ужас: ветеран войны Анна Зыкова была прикована к кровати, не могла произнести ни слова, только стонала от боли, глаза ее не открывались из-за сильнейших гематом. Объяснить, что произошло с престарелой пациенткой, медперсонал внятно не смог. Только одно твердили — дескать, бабушка упала с кровати.



Людмила Зыкова, дочь пенсионерки: «Медбрат сказал, что она упала, запуталась в одеяле, а он нашел ее на полу. Вечером свет не включал, положил на кровать, и только утром он заметил гематомы».



При этом медбрат не сообщил об этом докторам, никто даже не позвонил дочери пострадавшей пациентки. Извинений от сотрудников больницы тоже пока не было. Дочь пострадавшей пациентки обратилась за помощью к полицейским. В МВД начали проверку.