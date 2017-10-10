В Приморье конфликт сборщиков шишек завершился убийством

Полицейские разыскивают мужчину, который застрелил сборщика шишек в Приморском крае. Пострадавший скончался на месте. Подозреваемого на камеру мобильного успел снять один из друзей погибшего.

Судя по записи, конфликт произошел в лесу. Несколько местных жителей собирали в тайге шишки кедра, когда встретили компанию конкурентов. Вполне вероятно, считают сыщики, они не поделили территорию. И когда словесные аргументы закончились, один из оппонентов достал пистолет.



В СК по факту убийства возбудили уголовное дело. Имя вероятного преступника уже известно — это 44-летний местный житель. Его фоторобот разослан по всем полицейским постам.