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    В Приморье конфликт сборщиков шишек завершился убийством. Приморье, лес, убийства и покушения, уголовный розыск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Приморье конфликт сборщиков шишек завершился убийством

    В Приморье конфликт сборщиков шишек завершился убийством

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    В Приморье конфликт сборщиков шишек завершился убийством

    В Приморье конфликт сборщиков шишек завершился убийством

    В Приморье конфликт сборщиков шишек завершился убийством

      Полицейские разыскивают мужчину, который застрелил сборщика шишек в Приморском крае. Пострадавший скончался на месте. Подозреваемого на камеру мобильного успел снять один из друзей погибшего.

      Судя по записи, конфликт произошел в лесу. Несколько местных жителей собирали в тайге шишки кедра, когда встретили компанию конкурентов. Вполне вероятно, считают сыщики, они не поделили территорию. И когда словесные аргументы закончились, один из оппонентов достал пистолет.

      В СК по факту убийства возбудили уголовное дело. Имя вероятного преступника уже известно — это 44-летний местный житель. Его фоторобот разослан по всем полицейским постам.

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