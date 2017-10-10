Евросоюз ужесточил санкции против КНДР

Совет ЕС ввел дополнительные санкции в отношении Северной Кореи. Это было сделано в рамках исполнения решения Совбеза ООН — речь идет о резолюции от 11 сентября текущего года.
В Совете ЕС пояснили, что в рамках резолюции СБ ООН против Пхеньяна вводятся новые секторальные ограничения, передает РИА Новости.
Из сообщения Совета ЕС: «Совет усилил ограничительные меры против КНДР введением секторальных санкций, наложенных резолюцией 2375 СБ ООН. Эта резолюция была принята 11 сентября 2017 года в ответ на продолжающуюся деятельность КНДР в сфере разработки ядерного оружия и баллистических ракет»
Санкции включают в себя запрет на продажу КНДР сжиженного природного газа, импорт тканей из Северной Кореи, также ограничивается экспорт в КНДР нефти и нефтепродуктов.
Из сообщения Совета ЕС: «Кроме того, страны-члены не будут выдавать разрешение на работу гражданам КНДР для въезда и работы на их территории, поскольку их доход может использоваться для поддержки незаконных ядерной и ракетной программ страны».
Северная Корея, несмотря на санкции со стороны Евросоюза и США, продолжает развивать свою ядерную программу, а также проводить испытания. В начале сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы.
Из сообщения Совета ЕС: «Совет усилил ограничительные меры против КНДР введением секторальных санкций, наложенных резолюцией 2375 СБ ООН. Эта резолюция была принята 11 сентября 2017 года в ответ на продолжающуюся деятельность КНДР в сфере разработки ядерного оружия и баллистических ракет»
Санкции включают в себя запрет на продажу КНДР сжиженного природного газа, импорт тканей из Северной Кореи, также ограничивается экспорт в КНДР нефти и нефтепродуктов.
Из сообщения Совета ЕС: «Кроме того, страны-члены не будут выдавать разрешение на работу гражданам КНДР для въезда и работы на их территории, поскольку их доход может использоваться для поддержки незаконных ядерной и ракетной программ страны».
Северная Корея, несмотря на санкции со стороны Евросоюза и США, продолжает развивать свою ядерную программу, а также проводить испытания. В начале сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы.
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