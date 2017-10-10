ВКС РФ уничтожили командный пункт ИГ в провинции Дейр-эз-Зор

В Минобороны сообщили, что за последние сутки российская авиация нанесла 182 удара по террористам в Сирии.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что ВКС РФ сегодня продолжили наносить удары по группировке боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация — ред.), которые вторглись в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор из западных районов Ирака.
Игорь Конашенков: «За последние сутки российской авиацией было нанесено 182 удара по международным террористам».
По его словам, в ходе атак российской авиации в районе города Маядин, который является форпостом террористов, было уничтожено порядка 70 боевиков, еще несколько десятков были заблокированы под землей в тоннелях.
Игорь Конашенков: «Потери террористов в живой силе составили более 50 боевиков убитыми. Еще около 30 террористов остались заблокированными в подземных туннелях. Самолетом Су-34 был нанесен повторный удар по данному позиционному району, в результате которого было уничтожено еще около 20 боевиков, прибывших для эвакуации раненых террористов».
А в районе населенного пункта Хатла ВКС РФ уничтожили командный пункт ИГИЛ, а также несколько групп боевиков, прибывших в Сирию из Ирака. В результате этого удара были ликвидированы 34 боевика, а также транспорт и оружие террористов, передает «Интерфакс».
Игорь Конашенков: «В районе населенного пункта Хатла уничтожен командный пункт ИГИЛ и три группы террористов, прибывших в район с территории Ирака в качестве пополнения. Подтверждена ликвидация 34 боевиков, пяти внедорожников с крупнокалиберным вооружением, а также двух автомобилей с боеприпасами».
Игорь Конашенков: «За последние сутки российской авиацией было нанесено 182 удара по международным террористам».
По его словам, в ходе атак российской авиации в районе города Маядин, который является форпостом террористов, было уничтожено порядка 70 боевиков, еще несколько десятков были заблокированы под землей в тоннелях.
Игорь Конашенков: «Потери террористов в живой силе составили более 50 боевиков убитыми. Еще около 30 террористов остались заблокированными в подземных туннелях. Самолетом Су-34 был нанесен повторный удар по данному позиционному району, в результате которого было уничтожено еще около 20 боевиков, прибывших для эвакуации раненых террористов».
А в районе населенного пункта Хатла ВКС РФ уничтожили командный пункт ИГИЛ, а также несколько групп боевиков, прибывших в Сирию из Ирака. В результате этого удара были ликвидированы 34 боевика, а также транспорт и оружие террористов, передает «Интерфакс».
Игорь Конашенков: «В районе населенного пункта Хатла уничтожен командный пункт ИГИЛ и три группы террористов, прибывших в район с территории Ирака в качестве пополнения. Подтверждена ликвидация 34 боевиков, пяти внедорожников с крупнокалиберным вооружением, а также двух автомобилей с боеприпасами».
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