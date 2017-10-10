Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Власти Москвы потратят на программу реновации 400 млрд за четыре года

    комментировать

    Власти Москвы потратят на программу реновации 400 млрд за четыре года

    Власти Москвы потратят на программу реновации 400 млрд за четыре года

    На реализацию программы реновации жилищного фонда в Москве в 2017–2020 годах будет потрачено 400 миллиардов рублей.

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал такую сумму «колоссальной», сообщает «Интерфакс».

    Сергей Собянин, мэр Москвы: «Впервые в бюджете прописана строка, связанная с реализацией программы реновации. За 4 года, включая 2017 год, на реализацию этой программы мы закладываем 400 миллиардов рублей. Это колоссальная сумма позволит реализовать все, что мы обещали москвичам».

    Ранее сообщалось, что в первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.

    смотретьСписок стартовых площадок и построенных домов по программе реновации
    Список стартовых площадок и построенных домов по программе реновации
    Напомним, программа реновации была принята 1 августа текущего года. В конце сентября власти Москвы определили первые 210 стартовых площадок для реновации. Программа рассчитана до 2032 года.

    Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

    Новости по теме

    Программа реновации в Москве

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru