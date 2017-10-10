Власти Москвы потратят на программу реновации 400 млрд за четыре года

На реализацию программы реновации жилищного фонда в Москве в
2017–2020 годах будет потрачено 400 миллиардов рублей.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал такую сумму «колоссальной», сообщает «Интерфакс».
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Впервые в бюджете прописана строка, связанная с реализацией программы реновации. За 4 года, включая 2017 год, на реализацию этой программы мы закладываем 400 миллиардов рублей. Это колоссальная сумма позволит реализовать все, что мы обещали москвичам».
Ранее сообщалось, что в первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.
Напомним, программа реновации была принята 1 августа текущего года. В конце сентября власти Москвы определили первые 210 стартовых площадок для реновации. Программа рассчитана до 2032 года.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Впервые в бюджете прописана строка, связанная с реализацией программы реновации. За 4 года, включая 2017 год, на реализацию этой программы мы закладываем 400 миллиардов рублей. Это колоссальная сумма позволит реализовать все, что мы обещали москвичам».
Ранее сообщалось, что в первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.
Напомним, программа реновации была принята 1 августа текущего года. В конце сентября власти Москвы определили первые 210 стартовых площадок для реновации. Программа рассчитана до 2032 года.
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