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    ЦБ поддержал идею освободить пенсионные накопления от НДФЛ

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    ЦБ поддержал идею освободить пенсионные накопления от НДФЛ

    ЦБ поддержал идею освободить пенсионные накопления от НДФЛ

    Центробанк поддержал предложение участников финансового рынка освободить пенсионные накопления от налогов при переходе на новую систему — Индивидуальный пенсионный капитал.

    По информации газеты «Известия», участники рынка опасались, что накопления могли быть подвергнуты налогообложению по аналогии с добровольными пенсионными программами. В них, например, предусмотрена уплата НДФЛ при выплате клиенту средств с его счета для экстренных нужд, например, лечения, выплат в пользу третьих лиц и на любые другие цели, не связанные с пенсионным обеспечением.

    Как следует из письма заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина, ЦБ поддержал инициативу освободить перевод средств накоплений граждан в Индивидуальный пенсионный капитал от НДФЛ.

    Участники рынка вместе с тем подчеркивают, что для еще большей эффективности новому инструменту требуется автоматическое участие в ней граждан.

    Концепция Индивидуального пенсионного капитала предполагает, что россиянин сам будет выбирать, сколько ему отдавать на накопления — от 0 до 6%.

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