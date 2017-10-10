ЦБ поддержал идею освободить пенсионные накопления от НДФЛ

Центробанк поддержал предложение участников финансового рынка освободить пенсионные накопления от налогов при переходе на новую систему — Индивидуальный пенсионный капитал.
По информации газеты «Известия», участники рынка опасались, что накопления могли быть подвергнуты налогообложению по аналогии с добровольными пенсионными программами. В них, например, предусмотрена уплата НДФЛ при выплате клиенту средств с его счета для экстренных нужд, например, лечения, выплат в пользу третьих лиц и на любые другие цели, не связанные с пенсионным обеспечением.
Как следует из письма заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина, ЦБ поддержал инициативу освободить перевод средств накоплений граждан в Индивидуальный пенсионный капитал от НДФЛ.
Участники рынка вместе с тем подчеркивают, что для еще большей эффективности новому инструменту требуется автоматическое участие в ней граждан.
Концепция Индивидуального пенсионного капитала предполагает, что россиянин сам будет выбирать, сколько ему отдавать на накопления — от 0 до 6%.
Как следует из письма заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина, ЦБ поддержал инициативу освободить перевод средств накоплений граждан в Индивидуальный пенсионный капитал от НДФЛ.
Участники рынка вместе с тем подчеркивают, что для еще большей эффективности новому инструменту требуется автоматическое участие в ней граждан.
Концепция Индивидуального пенсионного капитала предполагает, что россиянин сам будет выбирать, сколько ему отдавать на накопления — от 0 до 6%.
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