«Яндекс» запустил голосовой помощник «Алиса» с характером и чувством юмора

Компания «Яндекс» запустила голосовой помощник «Алиса», который умеет распознавать речь.
Из сообщения компании: «„Алиса“ создана для того, чтобы помогать людям решать повседневные задачи: она может найти информацию в Интернете, подсказать, где поужинать, какая завтра погода и многое другое».
Помощник способен обрабатывать незаконченные фразы и вопросы. «Алиса» умеет не только учитывать контекст сказанного, но и импровизировать, сообщает «Газета.Ru».
Как отметили в «Яндексе», «Алиса» является не просто голосовым помощником, а персонажем с «характером, запасом смешных историй и чувством юмора».
В сентябре президент России Владимир Путин впервые посетил московский офис «Яндекса» и ознакомился с работой голосового помощника «Алиса».
Помощник способен обрабатывать незаконченные фразы и вопросы. «Алиса» умеет не только учитывать контекст сказанного, но и импровизировать, сообщает «Газета.Ru».
Как отметили в «Яндексе», «Алиса» является не просто голосовым помощником, а персонажем с «характером, запасом смешных историй и чувством юмора».
В сентябре президент России Владимир Путин впервые посетил московский офис «Яндекса» и ознакомился с работой голосового помощника «Алиса».
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