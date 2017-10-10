Дуров призвал не пить кофе и не смотреть телевизор

Сооснователь социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в свой день рождения призвал молодежь отказаться от семи вещей, от которых он отказался сам.
По мнению Дурова, созидательным людям не стоит употреблять алкоголь, есть мясо животных, пить кофе, энергетики, черный или зеленый чай. Также он призвал исключить из употребления фастфуд, сахар, газированные напитки, «никотин и другие наркотические вещества». Дуров также считает, что не нужно принимать «таблетки и любые продукты фармацевтики». Своим подписчикам он порекомендовал отказаться от телевидения или «его аналогов».
Павел Дуров: «Когда-нибудь я подробно опишу причины отказа от каждого из этих пунктов. Если коротко: все они вызывают привыкание и влияют на сознание. Некоторые молодые люди чувствуют необходимость вести здоровый образ жизни, но ломаются под давлением социума. Им говорят: так принято, иначе нельзя, это неуважение. Я пишу это, чтобы показать: так можно. Если вы ощущаете, что этот путь правильный, игнорируйте ваше окружение».
Дуров выразил мнение, что построенное на «самоотравлении» общество не имеет будущего. Он считает, что люди смогут построить жизнь и мир на ценностях созидания, саморазвития и трудолюбия.
Павел Дуров: «Когда-нибудь я подробно опишу причины отказа от каждого из этих пунктов. Если коротко: все они вызывают привыкание и влияют на сознание. Некоторые молодые люди чувствуют необходимость вести здоровый образ жизни, но ломаются под давлением социума. Им говорят: так принято, иначе нельзя, это неуважение. Я пишу это, чтобы показать: так можно. Если вы ощущаете, что этот путь правильный, игнорируйте ваше окружение».
Дуров выразил мнение, что построенное на «самоотравлении» общество не имеет будущего. Он считает, что люди смогут построить жизнь и мир на ценностях созидания, саморазвития и трудолюбия.
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