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    В СКФО с начала года нейтрализовали 20 «спящих ячеек» террористов

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    В СКФО с начала года нейтрализовали 20 «спящих ячеек» террористов

    В СКФО с начала года нейтрализовали 20 «спящих ячеек» террористов

    Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил о нейтрализации с начала года 20 «спящих» террористических ячеек в Северо-Кавказском федеральном округе.

    Александр Бортников: «В текущем году спецслужбам и правоохранительным органам (в северокавказском регионе) удалось предотвратить ряд преступлений террористической направленности, выявить и пресечь деятельность 20 спящих ячеек и более 120 их членов преимущественно из числа молодых людей».

    Заявление Бортникова прозвучало на прошедшем во вторник заседании НАК, передает «Интерфакс».

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