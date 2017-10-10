В СКФО с начала года нейтрализовали 20 «спящих ячеек» террористов

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил о нейтрализации с начала года 20 «спящих» террористических ячеек в
Северо-Кавказском федеральном округе.
Александр Бортников: «В текущем году спецслужбам и правоохранительным органам (в северокавказском регионе) удалось предотвратить ряд преступлений террористической направленности, выявить и пресечь деятельность 20 спящих ячеек и более 120 их членов преимущественно из числа молодых людей».
Заявление Бортникова прозвучало на прошедшем во вторник заседании НАК, передает «Интерфакс».
Заявление Бортникова прозвучало на прошедшем во вторник заседании НАК, передает «Интерфакс».
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