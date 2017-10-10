В Липецкой области уникальный конный клуб оказался на грани закрытия

Клуб «Донские кони» под Липецком выживает лишь за счет средств неравнодушных людей, помогают кто чем может. Вот только от властей никакой поддержки. А между тем в секции проходят уроки не только джигитовки, там проводят реабилитационные занятия с больными детьми. И все на голом энтузиазме руководителя и воспитанников.

«Донские кони» — единственный в Липецкой области центр спортивной джигитовки. Верховой езде с элементами акробатики в Лебедяни начинают учить с пяти лет. Воспитанники конно-спортивного клуба и рады бы рассказать о своих многочисленных успехах и представлениях, но сегодня вынуждены просить о помощи.



Татьяна Маклакова, воспитанница конно-спортивного клуба «Донские кони»: «Помощь нужна с седлами, с кормами, с обустройством нашей комнаты, в таких условиях невозможно существовать».



Вадим Селиванов, воспитанник клуба «Донские кони»: «Занимаемся всегда в теплой одежде, из-за этого очень трудно делать элементы. В манеж приходим, когда дождь, но крыша протекает».



Руководитель клуба Юрий Романов — и тренер, и конюх, и сторож, всю конную экипировку покупает за свой счет. Он вынужден постоянно искать спонсоров, подбирать выброшенные гимнастические снаряды из школ. Его воспитанники говорят, что никакие трудности не заставят их отказаться от конного спорта.



Клуб существует на скромные пожертвования родителей и добрых людей. На днях помогли казаки из соседнего района — привезли хорошего сена для лошадей. Родители сейчас собирают средства на ремонт и возмущены, что власти уже третий год не решают проблему с отоплением.



В клубе занимаются дети с инвалидностью, сироты, ребята из малоимущих и неблагополучных семей, чьи родители не в состоянии оплачивать тренировки. Руководитель центра неоднократно объяснял властям — это не коммерческий проект, нужна помощь.



Юрий Романов нашел инвестора, готового поддержать социально значимый центр, но вкладывать средства в здания и землю, которые могут отобрать в любой момент, меценат не может.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.