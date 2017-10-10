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    Пир медведей в пиццерии Колорадо попал на видео. США, видеонаблюдение, животные, медведи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПир медведей в пиццерии Колорадо попал на видео

    Пир медведей в пиццерии Колорадо попал на видео

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    Пир медведей в пиццерии Колорадо попал на видео

    Пир медведей в пиццерии Колорадо попал на видео

    Пир медведей в пиццерии Колорадо попал на видео

      В американском городе Эстес-Парк (штат Колорадо) наводят порядок после визита незваных гостей. Семья медведей вломилась в пиццерию.

      Медведица и два медвежонка вломилась в пиццерию ночью. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

      Косолапые бесцеремонно обыскали шкафы и полки заведения, и нашли немало вкусного. Медведица оценила вкус колбасы салями, а медвежата полакомились тестом.

      Больше удивила реакция сотрудников пострадавшей пиццерии. Они неожиданно встали на защиту косолапых и призвали полицию не стрелять в животных. После того как все мусорные баки в городе недавно были оборудованы специальной защитой от хищников, медведям и перекусить стало негде.

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