Пир медведей в пиццерии Колорадо попал на видео

В американском городе Эстес-Парк (штат Колорадо) наводят порядок после визита незваных гостей. Семья медведей вломилась в пиццерию.

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США

Медведица и два медвежонка вломилась в пиццерию ночью. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.



Косолапые бесцеремонно обыскали шкафы и полки заведения, и нашли немало вкусного. Медведица оценила вкус колбасы салями, а медвежата полакомились тестом.



Больше удивила реакция сотрудников пострадавшей пиццерии. Они неожиданно встали на защиту косолапых и призвали полицию не стрелять в животных. После того как все мусорные баки в городе недавно были оборудованы специальной защитой от хищников, медведям и перекусить стало негде.