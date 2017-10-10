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    Объем утечек информации в мире за год вырос в 8 раз. компьютерная безопасность, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбъем утечек информации в мире за год вырос в 8 раз

    Объем утечек информации в мире за год вырос в 8 раз

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    Объем утечек информации в мире за год вырос в 8 раз

    Объем утечек информации в мире за год вырос в 8 раз

      Объем утечек информации с персональными и платежными данными по всему миру вырос в 8 раз. Как следует из отчета компании InfoWatch, с которым ознакомились деловые СМИ, в первой половине прошлого года утекло около 1 млрд записей, а в этом году — уже почти 8 млрд.

      Большая часть данных попала к третьим лицам из-за происков хакеров. Остальное же — по вине самих сотрудников компаний и их халатности. Наиболее популярны утечки через электронную почту и облачные хранилища.

      По словам экспертов, реальное число потерянной информации больше, чем следует из отчета. Ведь зачастую подобные инциденты предпочитают скрывать. Кто из стран лидирует в этом году, неизвестно. Но в прошлом Россия занимала второе место. На первом были США.

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