Объем утечек информации в мире за год вырос в 8 раз

Объем утечек информации с персональными и платежными данными по всему миру вырос в 8 раз. Как следует из отчета компании InfoWatch, с которым ознакомились деловые СМИ, в первой половине прошлого года утекло около 1 млрд записей, а в этом году — уже почти 8 млрд.
Большая часть данных попала к третьим лицам из-за происков хакеров. Остальное же — по вине самих сотрудников компаний и их халатности. Наиболее популярны утечки через электронную почту и облачные хранилища.
По словам экспертов, реальное число потерянной информации больше, чем следует из отчета. Ведь зачастую подобные инциденты предпочитают скрывать. Кто из стран лидирует в этом году, неизвестно. Но в прошлом Россия занимала второе место. На первом были США.
По словам экспертов, реальное число потерянной информации больше, чем следует из отчета. Ведь зачастую подобные инциденты предпочитают скрывать. Кто из стран лидирует в этом году, неизвестно. Но в прошлом Россия занимала второе место. На первом были США.
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