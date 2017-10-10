Роспотребнадзор: доля фальсификата среди молочных продуктов не превышает 4%

Роспотребнадзор огласил обновленные данные о доле поддельных молочных продуктов на российских прилавках.
Ведомство проанализировало больше 200 проб за 9 месяцев этого года и выяснило, что поддельного молока и молочных продуктов в нашей стране стало меньше. Выявили менее 4% контрафакта.
Однако отечественные ведомства давно не сходятся в оценке того, сколько молочки в России не соответствует требованиям качества. В июне глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что по этому продукту фальсификат составляет не менее 20%. А еще раньше в Россельхознадзоре отмечали, что в молоко подмешивают мел, крахмал, известь, соду и даже гипс, и занимаются этим как мелкие, так и крупные производители. Причем у последних подделывать могут без ведома высшего руководства. В объединении производителей «Союзмолоко» обвинения отрицали, называя их «бездоказательными».
Однако отечественные ведомства давно не сходятся в оценке того, сколько молочки в России не соответствует требованиям качества. В июне глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что по этому продукту фальсификат составляет не менее 20%. А еще раньше в Россельхознадзоре отмечали, что в молоко подмешивают мел, крахмал, известь, соду и даже гипс, и занимаются этим как мелкие, так и крупные производители. Причем у последних подделывать могут без ведома высшего руководства. В объединении производителей «Союзмолоко» обвинения отрицали, называя их «бездоказательными».
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