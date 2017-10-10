Россия и Белоруссия восстанавливают популяции животных в «Заповедном Поозерье»

Белоруссия и Россия создали особо охраняемую природную территорию «Заповедное Поозерье». В нее вошли два белорусских ландшафтных заказника «Красный бор» и «Освейский», а также национальный парк «Себежский» в Псковской области России. Ученые считают, что таким образом можно помочь сохранить уникальную природу и обитателей этих мест.

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Сразу три в одном — российский национальный парк и белорусские заказники объединят в «Заповедное Поозёрье».



Вид оленей, популяцию которых сейчас активно восстанавливают специалисты, прилагая максимальные усилия, некогда полностью истребили и в Белоруссии, и на западе России. Теперь в заповеднике «Красный бор» созданы экспериментальные кормовые луга, там — сложносоставной травяной коктейль для диких копытных. Судя по количеству животных, им все нравится.



«Красный бор» — это одно из немногих мест в Белоруссии, если не единственное, где оленя можно наблюдать днем в естественной среде в дикой природе. На поле находятся сразу несколько гаремов, но они почувствовали опасность при приближении людей и сбились в одной стадо.



В заказнике встретить дикое животное у деревни — обычное дело. Только за зубрами надо побегать. Их выпустили в дикую природу пару лет назад. Увидеть символы Белоруссии удается только ночью или рано утром. Зато в перемещениях гиганты себя не стесняют и с удовольствием посещает соседнюю Россию.



Андрей Шимчук, сотрудник научно-практического центра охотничьего хозяйства «Красный бор»: «Дикие животные разрушают эти границы человеческие, политические границы. Потому что это биологический вид».



К объединению в одну особо охраняемую зону по обе стороны условной границы относятся положительно. Трансграничный резерват для ученых, егерей и охотоведов — возможность для общего развития.



Объединенная территория будет называется «Заповедное Поозёрье». Задача — не просто сохранить, но и приумножить популяции редких животных. Там есть настоящее лебединое озеро, а неподалеку располагается генетический резерват карельской березы — 400 деревьев.



Чтобы территория «зажила» без границ и по новым правилам, еще предстоит разработать общий план развития и определить единые нормативы. Различий много. Но самое главное, чтобы особая охраняемая зона не осталась формальным документом.



Подробности — в видеоматериале.