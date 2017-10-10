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    В Таиланде вводят запрет на курение на популярных пляжах

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    • Фото: РИА Новости, Александр Поляков
    В Таиланде вводят запрет на курение на популярных пляжах

    В Таиланде вводят запрет на курение на популярных пляжах

    В Таиланде вводят запрет на курение на популярных пляжах
  • Фото: РИА Новости, Александр Поляков

    • В Таиланде запретят курить на популярных пляжах. Нарушителям грозят штрафы и даже заключение.

    Как пишет местная пресса, в список свободных от табачного дыма войдут 20 наиболее популярных у туристов мест, в том числе пляж Патонг на острове Пхукет и Джамтьен в Паттайе. Там нельзя будет бросать окурки в песок и прогуливаться с сигаретой.

    Для курильщиков отведут специальные места вне пляжа. Нарушившим запрет грозит штраф до 100 тысяч бат (это около 3 тысяч долларов), а в крайнем случае — тюремное заключение сроком на один год.

    Запретить курить на пляжах власти Таиланда собирались давно. Принять решение окончательно помогла недавняя уборка на Патонге. На участке в два с половиной километра нашли 138 тысяч окурков.

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