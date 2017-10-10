Президент Исландии наблюдал за выходом сборной на ЧМ-2018 вместе с фанатами

А в Рейкьявике снова праздник!🎉🎉🎉

Вы только вдумайтесь: сборная страны с населением 334 тысяч человек едет на #ЧМ2018!👏👏👏🇮🇸🇮🇸🇮🇸 pic.twitter.com/Ny6rYMW0IW — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) October 9, 2017

Iceland’s president, watching the game in the stands with his people, not in a VIP box, close to tears as the final whistle goes. #iceland pic.twitter.com/dxwLsv7ese — Kiddi Agnarsson (@Kiddi) October 9, 2017

Встреча группы I между сборными Исландии и Косова в Рейкьявике завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, что позволило исландцам сохранить первое место в группе и получить прямую путевку на ЧМ.Уже в компенсированное время матча в кадр телевизионной трансляции попал президент Исландии Гудни Йоханссон, который, как выяснилось, смотрел матч не в ВИП-ложе, а на обычной трибуне с рядовыми болельщиками.