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    Президент Исландии наблюдал за выходом сборной на ЧМ-2018 вместе с фанатами

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    Президент Исландии наблюдал за выходом сборной на ЧМ-2018 вместе с фанатами

    Президент Исландии наблюдал за выходом сборной на <nobr>ЧМ-2018</nobr> вместе с фанатами

    Сборная Исландии впервые в истории вышла на чемпионат мира по футболу. Заключительный матч квалификации против команды Косова президент страны Гудни Йоханссон смотрел на обычной трибуне стадиона вместе с рядовыми болельщиками.

    Встреча группы I между сборными Исландии и Косова в Рейкьявике завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, что позволило исландцам сохранить первое место в группе и получить прямую путевку на ЧМ.


    Уже в компенсированное время матча в кадр телевизионной трансляции попал президент Исландии Гудни Йоханссон, который, как выяснилось, смотрел матч не в ВИП-ложе, а на обычной трибуне с рядовыми болельщиками.

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