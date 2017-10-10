Минобороны РФ: коалиция США имитирует борьбу с ИГ

В Минобороны России заявили, что возглавляемая США международная коалиция имитирует борьбу с «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Ираке.
По данным российского военного ведомства, коалиция Штатов и союзников резко, до нескольких раз в сутки снизила интенсивность ударов по боевикам в Ираке, активизировавшись в Сирии. В результате подконтрольная игиловцам территория на западе Ирака продолжает увеличиваться.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: «Данное снижение интенсивности ударов в Ираке по времени странным образом совпало с переброской ИГИЛ к Дейр-эз-Зору из приграничных районов Ирака крупных сил террористов, которые теперь пытаются закрепиться на восточном берегу Евфрата. Возглавляемая США коалиция, имитирующая борьбу с ИГИЛ, прежде всего в Ираке, все это видит, но продолжает якобы активно бороться с ИГИЛ почему-то в Сирии».
Ранее Минобороны Сирии обвинило американцев в поставках оружия террористам. С начала лета в страну въехали почти 1,5 тыс. грузовиков с вооружением, предназначенным для так называемой умеренной оппозиции. Но в итоге целые арсеналы оказались в руках у боевиков «Исламского государство» и «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ).
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: «Данное снижение интенсивности ударов в Ираке по времени странным образом совпало с переброской ИГИЛ к Дейр-эз-Зору из приграничных районов Ирака крупных сил террористов, которые теперь пытаются закрепиться на восточном берегу Евфрата. Возглавляемая США коалиция, имитирующая борьбу с ИГИЛ, прежде всего в Ираке, все это видит, но продолжает якобы активно бороться с ИГИЛ почему-то в Сирии».
Ранее Минобороны Сирии обвинило американцев в поставках оружия террористам. С начала лета в страну въехали почти 1,5 тыс. грузовиков с вооружением, предназначенным для так называемой умеренной оппозиции. Но в итоге целые арсеналы оказались в руках у боевиков «Исламского государство» и «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ).
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