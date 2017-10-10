ВКС РФ уничтожили экономическую инфраструктуру ИГ в Сирии

Минобороны РФ заявило об уничтожении экономической инфраструктуры боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ) в Сирии.
В настоящее время у боевиков на территории САР отсутствуют источники финансирования для приобретения оружия и боеприпасов, а также вербовки наемников, добавили в ведомстве.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Российскими ВКС уничтожена экономическая инфраструктура ИГИЛ в Сирии и пресекаются любые попытки возобновления террористами добычи и незаконной реализации углеводородов в Сирии. Источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГИЛ в Сирии нет».
По словам Конашенкова, российская боевая авиация в Сирии наносит до 150 ударов в сутки по формированиям ИГИЛ в районе города Меядин.
Игорь Конашенков: «В настоящее время проводится операция по освобождению крупного форпоста ИГИЛ в районе населенного пункта Меядин. Ожесточенное сопротивление террористов в долине реки Евфрат не ослабевает».
Согласно данным, опубликованным в сентябре, ВКС РФ с начала операции в САР нанесли 92 тысячи ударов по боевикам, уничтожив почти 97 тысяч объектов. За 2 года были нанесены удары по 8,33 тысячи командных пунктов и 53,7 тысячи скоплений боевиков.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Российскими ВКС уничтожена экономическая инфраструктура ИГИЛ в Сирии и пресекаются любые попытки возобновления террористами добычи и незаконной реализации углеводородов в Сирии. Источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГИЛ в Сирии нет».
По словам Конашенкова, российская боевая авиация в Сирии наносит до 150 ударов в сутки по формированиям ИГИЛ в районе города Меядин.
Игорь Конашенков: «В настоящее время проводится операция по освобождению крупного форпоста ИГИЛ в районе населенного пункта Меядин. Ожесточенное сопротивление террористов в долине реки Евфрат не ослабевает».
Согласно данным, опубликованным в сентябре, ВКС РФ с начала операции в САР нанесли 92 тысячи ударов по боевикам, уничтожив почти 97 тысяч объектов. За 2 года были нанесены удары по 8,33 тысячи командных пунктов и 53,7 тысячи скоплений боевиков.
Комментарии