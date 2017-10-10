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    ВКС РФ уничтожили экономическую инфраструктуру ИГ в Сирии

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    ВКС РФ уничтожили экономическую инфраструктуру ИГ в Сирии

    ВКС РФ уничтожили экономическую инфраструктуру ИГ в Сирии

    Минобороны РФ заявило об уничтожении экономической инфраструктуры боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ) в Сирии.

    В настоящее время у боевиков на территории САР отсутствуют источники финансирования для приобретения оружия и боеприпасов, а также вербовки наемников, добавили в ведомстве.

    Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Российскими ВКС уничтожена экономическая инфраструктура ИГИЛ в Сирии и пресекаются любые попытки возобновления террористами добычи и незаконной реализации углеводородов в Сирии. Источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГИЛ в Сирии нет».

    По словам Конашенкова, российская боевая авиация в Сирии наносит до 150 ударов в сутки по формированиям ИГИЛ в районе города Меядин.

    Игорь Конашенков: «В настоящее время проводится операция по освобождению крупного форпоста ИГИЛ в районе населенного пункта Меядин. Ожесточенное сопротивление террористов в долине реки Евфрат не ослабевает».

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    Минобороны: в Сирии за двое суток убиты 300 боевиков ИГ
    Согласно данным, опубликованным в сентябре, ВКС РФ с начала операции в САР нанесли 92 тысячи ударов по боевикам, уничтожив почти 97 тысяч объектов. За 2 года были нанесены удары по 8,33 тысячи командных пунктов и 53,7 тысячи скоплений боевиков.

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