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    В ходе спецоперации в Дагестане уничтожены двое боевиков

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    В ходе спецоперации в Дагестане уничтожены двое боевиков

    В ходе спецоперации в Дагестане уничтожены двое боевиков

    В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили подробности спецоперации, которая началась в Дагестане в ночь на вторник.

    По данным ведомства, на территории республики были ликвидированы двое боевиков, сообщает «Интерфакс».

    Из сообщения НАК: «В Дагестане в ходе спецоперации ликвидированы двое вооруженных бандитов».

    Ранее сообщалось, что в Шамильском районе республики был введен режим КТО в связи с поисками боевиков.

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