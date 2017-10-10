В ходе спецоперации в Дагестане уничтожены двое боевиков

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили подробности спецоперации, которая началась в Дагестане в ночь на вторник.
По данным ведомства, на территории республики были ликвидированы двое боевиков, сообщает «Интерфакс».
Из сообщения НАК: «В Дагестане в ходе спецоперации ликвидированы двое вооруженных бандитов».
Ранее сообщалось, что в Шамильском районе республики был введен режим КТО в связи с поисками боевиков.
Из сообщения НАК: «В Дагестане в ходе спецоперации ликвидированы двое вооруженных бандитов».
Ранее сообщалось, что в Шамильском районе республики был введен режим КТО в связи с поисками боевиков.
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