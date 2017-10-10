Глава МЭР поддержал снижение порога беспошлинного ввоза интернет-заказов

Глава Минэкономики Максим Орешкин поддерживает идею снизить порог беспошлинного ввоза
интернет-товаров в Россию.
Как пояснил министр, чтобы конкуренция была справедливой, условия для российских и иностранных производителей должны быть одинаковыми. Ссылаясь на опыт других стран, Орешкин отметил, что там все облагается серьезными налогами и поэтому он выступает за инициативу.
Ранее сообщалось, что Минфин заложил в проект бюджета снижение порога беспошлинного ввоза с 1000 до 20 евро. Позже в ведомстве заявили, что решение пока не принято.
Ранее сообщалось, что Минфин заложил в проект бюджета снижение порога беспошлинного ввоза с 1000 до 20 евро. Позже в ведомстве заявили, что решение пока не принято.
Комментарии