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    Глава МЭР поддержал снижение порога беспошлинного ввоза интернет-заказов. Интернет, Минэкономразвития РФ, налоги и пошлины, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава МЭР поддержал снижение порога беспошлинного ввоза интернет-заказов

    Глава МЭР поддержал снижение порога беспошлинного ввоза интернет-заказов

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    Глава МЭР поддержал снижение порога беспошлинного ввоза интернет-заказов

    Глава МЭР поддержал снижение порога беспошлинного ввоза <nobr>интернет-заказов</nobr>

      Глава Минэкономики Максим Орешкин поддерживает идею снизить порог беспошлинного ввоза интернет-товаров в Россию.

      Как пояснил министр, чтобы конкуренция была справедливой, условия для российских и иностранных производителей должны быть одинаковыми. Ссылаясь на опыт других стран, Орешкин отметил, что там все облагается серьезными налогами и поэтому он выступает за инициативу.

      Ранее сообщалось, что Минфин заложил в проект бюджета снижение порога беспошлинного ввоза с 1000 до 20 евро. Позже в ведомстве заявили, что решение пока не принято.

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