На ВДНХ доставили модуль орбитальной станции «Мир»

Уникальную транспортную операцию можно было наблюдать минувшей ночью на дорогах столицы.

394 ВДНХ

космос

Из центра имени Хруничева мощный тягач перевез на ВДНХ космический модуль «Кристалл» — одну из главных составляющих знаменитого орбитального комплекса «Мир».



За отправкой многотонного аппарата наблюдали сотни человек. Гигантский макет космической станции, которая ныне покоится на дне Тихого океана, станет одним из главных экспонатов выставки в павильоне «Космос». Специально для этого все модули «Мира» отреставрировали и снаружи, и внутри.



Откроется обновленная экспозиция весной 2018 года.