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    На ВДНХ доставили модуль орбитальной станции «Мир». ВДНХ, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа ВДНХ доставили модуль орбитальной станции «Мир»

    На ВДНХ доставили модуль орбитальной станции «Мир»

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    На ВДНХ доставили модуль орбитальной станции «Мир»

    На ВДНХ доставили модуль орбитальной станции «Мир»

    На ВДНХ доставили модуль орбитальной станции «Мир»

      Уникальную транспортную операцию можно было наблюдать минувшей ночью на дорогах столицы.

      Из центра имени Хруничева мощный тягач перевез на ВДНХ космический модуль «Кристалл» — одну из главных составляющих знаменитого орбитального комплекса «Мир».

      За отправкой многотонного аппарата наблюдали сотни человек. Гигантский макет космической станции, которая ныне покоится на дне Тихого океана, станет одним из главных экспонатов выставки в павильоне «Космос». Специально для этого все модули «Мира» отреставрировали и снаружи, и внутри.

      Откроется обновленная экспозиция весной 2018 года.

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