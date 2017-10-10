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Деловое утро НТВ

    Правительство Новосибирской области ушло в отставку

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    • Фото: РИА Новости, Александр Кряжев
    Правительство Новосибирской области ушло в отставку

    Правительство Новосибирской области ушло в отставку

    Правительство Новосибирской области ушло в отставку
  • Фото: РИА Новости, Александр Кряжев

    • Правительство Новосибирской области, где произошла смена губернатора, во вторник сложило свои полномочия, говорится в опубликованном распоряжении временно исполняющего обязанности губернатора региона Андрея Травникова.

    Все члены кабинета министров продолжат исполнять свои обязанности до нового назначения.

    Из постановления: «Объявить об отставке правительства Новосибирской области. Правительству Новосибирской области продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава правительства Новосибирской области».

    В пресс-службе регионального правительства объяснили, что в соответствии с законом Новосибирской области «О системе исполнительных органов государственной власти Новосибирской области» срок полномочий членов правительства ограничен сроком полномочий действующего губернатора Новосибирской области.

    Президент РФ Владимир Путин в пятницу согласовал отставку бывшего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, которому в июле исполнилось 69 лет. Врио главы региона назначен 46-летний Андрей Травников. До нынешнего назначения он работал заместителем губернатора Вологодской области, заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, а в 2016 году стал мэром Вологды.

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