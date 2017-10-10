Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    Сирийские саперы разминируют деревни в провинции Алеппо. Сирия, войны и вооруженные конфликты, разминирование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСирийские саперы разминируют деревни в провинции Алеппо

    Сирийские саперы разминируют деревни в провинции Алеппо

    комментировать
    Сирийские саперы разминируют деревни в провинции Алеппо

    Сирийские саперы разминируют деревни в провинции Алеппо

    Сирийские саперы разминируют деревни в провинции Алеппо

      Жители деревень в провинции Алеппо в Сирии готовы вернуться в свои дома. Сейчас села, расположенные неподалеку от крупнейшего города Арабской республики, разминируют саперы.

      Самый сложный участок — в нескольких километрах от аэродрома. Там, судя по всему, находилась артиллерийская батарея боевиков.

      Ахмед Амир, сапер: «Это самодельные снаряды, 120 миллиметров. Их детали на станке, украденном с металлургического завода. Неровные края и насечки».

      Язан Мохаммад, командир отряда саперов: «Там внутри есть еще помещение с боеприпасами, но мы не будем проверять, сколько их там, слишком опасно. Такие снаряды мы не можем использовать в своих целях, они не надежные. Будем взрывать. Нас этому учили российские специалисты».

      Сирийские военные только в одном районе насчитали около сотни снарядов кустарного производства. Их хватило бы, чтобы превратить в руины целый квартал. Все оставленные террористами боеприпасы уничтожили одним взрывом. Разминирование проводят совместно с российскими специалистами из Международного противоминного центра.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru