Сирийские саперы разминируют деревни в провинции Алеппо

Жители деревень в провинции Алеппо в Сирии готовы вернуться в свои дома. Сейчас села, расположенные неподалеку от крупнейшего города Арабской республики, разминируют саперы.

Самый сложный участок — в нескольких километрах от аэродрома. Там, судя по всему, находилась артиллерийская батарея боевиков.



Ахмед Амир, сапер: «Это самодельные снаряды, 120 миллиметров. Их детали на станке, украденном с металлургического завода. Неровные края и насечки».



Язан Мохаммад, командир отряда саперов: «Там внутри есть еще помещение с боеприпасами, но мы не будем проверять, сколько их там, слишком опасно. Такие снаряды мы не можем использовать в своих целях, они не надежные. Будем взрывать. Нас этому учили российские специалисты».



Сирийские военные только в одном районе насчитали около сотни снарядов кустарного производства. Их хватило бы, чтобы превратить в руины целый квартал. Все оставленные террористами боеприпасы уничтожили одним взрывом. Разминирование проводят совместно с российскими специалистами из Международного противоминного центра.