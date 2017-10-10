Орешкин: РФ надеется, что БРИКС на встрече ВТО выступит против протекционизма

Россия надеется, что страны БРИКС на министерской встрече ВТО в декабре выступят с общей позицией по поводу протекционизма в мировой торговле. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал министр экономического развития Максим Орешкин.

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По его словам, ВТО сейчас переживает не лучшие времена, и Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР могут стать драйвером развития этой организации, если смогут выступить в унисон.



Максим Орешкин: «Страны БРИКС здесь выступают единым фронтом, который выступает за свободу мировой торговли, за движение вперед. Поэтому именно такая общая позиция стран БРИКС очень важна для того, чтобы ВТО как организация не только была сохранена, но еще и усилилась, и позволяла мировой экономике более активно двигаться вперед».



Орешкин отметил, что Россия в рамках ВТО будет добиваться отмены субсидий для сельского хозяйства, которые многие страны ЕС используют для защиты своих производителей. Две другие инициативы, которые поддерживает Россия, — это соглашение по регулированию инвестиций и развитие электронной торговли.