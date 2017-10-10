Мировые цены на нефть растут на заявлении об ограничении добычи

Саудовская Аравия объявила о сокращении экспорта нефти после встречи короля с Путиным, чем спровоцировала рост цен на черное золото.
Эр-Рияд объявил о резком сокращении поставок нефти. В ноябре экспорт снизят на 560 тысяч баррелей в сутки. Сейчас Саудовская Аравия ежедневно поставляет около 7,5 млн баррелей.
В министерстве энергетики королевства подчеркнули, что намерены стабилизировать рынок нефти и надеются, что их примеру последуют другие страны ОПЕК. Заявление прозвучало через несколько дней после первого в истории визита короля Саудовской Аравии в Москву. Владимир Путин и Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд обсуждали, в том числе, соглашение об ограничении добычи нефти.
В министерстве энергетики королевства подчеркнули, что намерены стабилизировать рынок нефти и надеются, что их примеру последуют другие страны ОПЕК. Заявление прозвучало через несколько дней после первого в истории визита короля Саудовской Аравии в Москву. Владимир Путин и Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд обсуждали, в том числе, соглашение об ограничении добычи нефти.
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