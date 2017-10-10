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Деловое утро НТВ
    Мировые цены на нефть растут на заявлении об ограничении добычи. Саудовская Аравия, нефть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМировые цены на нефть растут на заявлении об ограничении добычи

    Мировые цены на нефть растут на заявлении об ограничении добычи

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    Мировые цены на нефть растут на заявлении об ограничении добычи

    Мировые цены на нефть растут на заявлении об ограничении добычи

    Мировые цены на нефть растут на заявлении об ограничении добычи

      Саудовская Аравия объявила о сокращении экспорта нефти после встречи короля с Путиным, чем спровоцировала рост цен на черное золото.

      Эр-Рияд объявил о резком сокращении поставок нефти. В ноябре экспорт снизят на 560 тысяч баррелей в сутки. Сейчас Саудовская Аравия ежедневно поставляет около 7,5 млн баррелей.

      В министерстве энергетики королевства подчеркнули, что намерены стабилизировать рынок нефти и надеются, что их примеру последуют другие страны ОПЕК. Заявление прозвучало через несколько дней после первого в истории визита короля Саудовской Аравии в Москву. Владимир Путин и Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд обсуждали, в том числе, соглашение об ограничении добычи нефти.

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