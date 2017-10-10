Дамские сумки и цветы: Минтранс расширил перечень вещей для бесплатного провоза в самолетах

Минтранс России утвердил бесплатный провоз 5 кг ручной клади на пассажира для невозвратных авиабилетов и расширил перечень вещей, которые можно бесплатно пронести на борт самолета.

Так, были добавлены дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхняя одежда, детское питание и детские коляски, букет цветов, рюкзаки, лекарства и товары, купленные в duty free, сообщает пресс-служба министерства.



Из сообщения Минтранса: «Документом установлен минимальный вес ручной клади не менее 5 кг на одного пассажира, который может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества. Важным моментом является расширение перечня вещей, перевозимых пассажиром сверх нормы ручной клади на борту воздушного судна».



В этот список не были включены телефоны, фотоаппараты, зонты и книги, так как их можно убрать в дамскую сумочку, портфель или рюкзак, пояснили в Минтрансе.



Сейчас, по правилам Воздушного кодекса, в минимальную стоимость авиабилета включен провоз ручной клади до 10 кг. В конце сентября в силу вступил закон, позволяющий авиакомпаниям продавать безбагажные невозвратные билеты. По мнению министра транспорта РФ Максима Соколова, ожидается, что закон позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20%.



В июле Минтранс представил проект нормативного акта о нормах ручной клади, в котором предлагалось установить минимальный вес клади в 5 кг, но из списка вещей, которые можно бесплатно взять с собой на борт, были исключены верхняя одежда, зонт, трость, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера. Позднее Минтрансу пришлось уточнять, что верхнюю одежду, мобильные телефоны и ряд других предметов перевозить бесплатно все же можно, если их поместить в ручную кладь.