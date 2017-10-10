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    Эрдоган уснул во время пресс-конференции с Порошенко: видео

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    Эрдоган уснул во время <nobr>пресс-конференции</nobr> с Порошенко: видео

    Эрдоган уснул во время пресс-конференции с Порошенко: видео

    Эрдоган уснул во время <nobr>пресс-конференции</nobr> с Порошенко: видео
    • Фото: Reuters © 2017

      • В Сети появились кадры совместной пресс-конференции президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Украины Петра Порошенко, на которых видно, что турецкий лидер задремал.

      На кадрах заметно, как Эрдоган во время речи Порошенко несколько раз зевает, закрывает глаза и засыпает. Украинский президент, по всей видимости, заметив сонливость коллеги, постучал рукой по столу, чтобы его разбудить.

      В понедельник Эрдоган прибыл с официальным визитом в Киев, где провел встречу с Петром Порошенко. В ходе визита стороны подписали ряд документов, в частности, план действий по развитию двусторонних отношений на 2017–2019 годы.

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