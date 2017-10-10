Режим КТО введен в Шамильском районе Дагестана

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Шамильском районе Дагестана в связи с поисками боевиков.
Как сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане, «в целях недопущения совершения террористических акций, обеспечения безопасности граждан, организаций и учреждений, розыска и задержания скрывающихся членов бандподполья, в 00:10 мск принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Шамильского района».
В период проведения контртеррористической операции, вплоть до особого распоряжения, на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.
В период проведения контртеррористической операции, вплоть до особого распоряжения, на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.
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